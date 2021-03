Francia, Deschamps: "Avremmo dovuto chiudere la partita nel primo tempo"

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, si è così espresso al termine della sfida contro l'Ucraina, pareggiata per 1-1 e valida per la prima giornata delle Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022: "Avremmo dovuto chiudere la partita sfruttando le occasioni che ci sono capitate nel primo tempo. Abbiamo spinto fino all'ultimo secondo alla ricerca dei tre punti ma dobbiamo accontentarci del pareggio: siamo delusi, sarebbe stato più importante vincere ma siamo consapevoli di aver affrontato una grande squadra. Nel secondo tempo ci è mancato un po' di ritmo, ho deciso di schierare una formazione offensiva ma forse non è stata la scelta migliore. Non sarà un percorso semplice verso il Mondiale, ora ci attendono due lungi viaggi in Kazakistan e Bosnia per affrontare due partite che sicuramente non saranno agevoli".