Francia-Ucraina 1-1, le pagelle: Griezmann segna, Kimpembe fa autogol. Bushchan insicuro

vedi letture

FRANCIA-UCRAINA 1-1

Marcatori: 19' Griezmann, 57' aut. Kimpembe

FRANCIA

Lloris H. 6 - Trascorre novanta minuti nel ruolo del cosiddetto "spettatore non pagante", subendo un gol impossibile da evitare a causa di una deviazione fortuita che lo mette fuori causa.

Pavard B. 6,5 - Uno dei più attivi per la formazione di Deschamps, spinge con grande continuità sulla corsia di sua competenza trovando tanti traversoni verso il centro dell'area di rigore.

Varane R. 5,5 - Poco chiamato in causa dagli attaccanti avversari, in avvio di partita sbaglia qualche passaggio di troppo. Probabilmente paga, in questo, il fatto di aver sottovalutato l'impegno.

Kimpembe P. 5 - Fallisce completamente l'intervento sul tiro non irresistibile di Sydorchuk realizzando una goffa autorete che nega ai transalpini i tre punti nel primo match verso Qatar 2022.

Hernandez L. 6 - Impegna Bushchan nel finale con un gran cross da posizione defilata. Si vede poco sulla sinistra, ma quando affonda il colpo lascia sempre il segno.

Kanté N. 6,5 - Il solito "muro" del centrocampo, non sbaglia praticamente nulla per novanta minuti dando una grande mano ai compagni sia in fase offensiva che in fase difensiva. Giocatore inamovibile per Deschamps.

Rabiot A. 6,5 - Si muove con estrema attenzione in tutte le zone del campo, curando i dettagli. Il centrale della Juventus è protagonista di una grande giocata all'11' in collaborazione con Hernandez, mentre in pieno recupero prova l'iniziativa personale trovando l'opposizione di un difensore.

Coman K. 6 - Spaventa Bushchan nella ripresa con una conclusione improvvisa dal limite: nel primo tempo subisce un fallo evidente proprio dal portiere della Dinamo Kiev, ma la mancanza del VAR incide notevolmente con l'arbitro che lascia giocare (Dal 64' Dembélé O. 6 - Impiega una manciata di minuti per entrare in partita: prova a scardinare il muro ucraino con l'aiuto della sua grande velocità, ma non riesce nell'intenzione)

Griezmann A. 6,5 - E' dai suoi piedi che sono passate la maggior parte delle azioni orchestrate dalla Francia: il numero 7 realizza un gol importante in avvio di gara sia a livello di squadra, perché vale il momentaneo 1-0, sia a livello personale, perché gli permette di raggiungere Trezeguet a quota 34 centri in Nazionale.

Mbappé K. 5 - Non una serata memorabile: avrebbe tante opportunità per incidere ma non ne sfrutta nemmeno una, concludendo la serata a disperarsi in panchina (Dal 77' Martial A. s.v.)

Giroud O. 5,5 - Ci mette un po' più di sostanza, a differenza di Mbappé, ma anche lui non riesce in alcun modo a lasciare il segno (Dal 63' Pogba P. 6 - Prova a prendersi la squadra sulle spalle, si mette in proprio all'81' ma il suo bolide dalla distanza non inquadra la porta)

UCRAINA

Bushchan G. 5 - Poteva fare certamente qualcosa in più sul gol di Griezmann, poi viene graziato dall'assenza del VAR per un fallo commesso ai danni di Coman. Quando interviene, dà tutto tranne che sicurezza al resto della squadra: le sue uscite non sono tranquille.

Karavaev O. 6 - Autore di diverse buone chiusure, è impossibilitato a proporsi sulla corsia di destra ma è fondamentale sulla linea difensiva.

Zabarnyi I. 6 - Buona prova per il giovanissimo centrale della Dinamo Kiev: il classe 2002 dà il massimo in campo per non sfigurare, Shevchenko sarà certamente soddisfatto per il livello espresso nei novanta minuti.

Mykolenko V. 5 - Continuamente pressato dai francesi, sbaglia anche l'impossibile regalando una quantità industriale di palloni: serata da dimenticare al più presto, ma per sua fortuna i prossimi avversari nel cammino a Qatar 2022 saranno meno insidiosi rispetto ai francesi.

Kryvtsov S. 5,5 - Troppo leggero nelle marcature, spesso e volentieri si fa beffare nei duelli aerei: tutt'altro che impeccabile nell'azione che porta al gol di Griezmann, con un pallone allontanato male dall'area di rigore.

Matvijenko M. 5 - Può far poco per contenere le incursioni dei riferimenti offensivi della Francia: Pavard gli dà continuamente fastidio, costringendolo a fare gli straordinari.

Sydorchuk S. 6,5 - Ha il merito di propiziare il gol del pareggio: la sua conclusione sarebbe terminata fuori, ma il tocco di Kimpembe l'ha messa in porta. Baciato dalla fortuna (Dal 79' Kovalenko V. s.v.)

Malinovskyi R. 6 - Dimostra di essere uno dei giocatori dotati di maggior talento e fantasia tra quelli a disposizione di Shevchenko. Parte forte, poi cala per ritornare ad aggredire nel momento clou: non troppa continuità per l'atalantino, ma una prova comunque convincente.

Shaparenko M. 6 - Gioca per tutto il tempo in sostegno dei difensori, senza sbavature, ma non trova spunti per far ripartire la squadra in contropiede (Dall'86' Zubkov O. s.v.)

Zinchenko O. 5,5 - Perde troppo facilmente il duello con Griezmann nell'azione del vantaggio transalpino. Successivamente tenta di rialzare la testa ma non sembra molto ispirato.

Yaremchuk R. 5 - Quasi mai servito dai compagni, l'attaccante del Gent non vede mai la porta di Lloris (Dal 72' Junior Moraes 6 - Dà freschezza alla manovra e un grosso aiuto a mantenere la situazione in parità)