Ufficiale Friburgo subito scatenato, tre acquisti in 3 giorni: arriva il nazionale U21 Scherhant

Smaltita la delusione per la mancata qualificazione alla prossima Champions League, il Friburgo è già al lavoro in vista della prossima stagione. Il club tedesco ha annunciato oggi il terzo rinforzo, dopo aver ingaggiato lunedì Cyriaque Kalou Bi Irié. e ieri Yuito Suzuki.



"Derry Scherhant ha giocato per l'FC Viktoria 1889, il Tennis Borussia e il Berliner Sport-Club nella sua carriera giovanile, prima di unirsi alla squadra giovanile dell'Hertha BSC nel 2020. A 18 anni ha esordito nella squadra senior dell'Hertha BSC II e ha segnato 30 gol in 55 partite nella Regionalliga. L'attaccante ha esordito in Bundesliga nel gennaio 2023 e da allora ha giocato 78 partite ufficiali con l'Hertha. Solo nella stagione in corso, il ventiduenne ha giocato 37 partite, segnando nove gol e fornendo sette assist. Derry Scherhant è attualmente un giocatore della nazionale Under 21", si legge nel comunicato.

"Durante le nostre discussioni abbiamo avuto modo di conoscere Derry e sentiamo entrambi un grande desiderio di sfruttare appieno il suo potenziale", afferma il direttore sportivo Klemens Hartenbach. "Derry è fisicamente forte, ha un buon ritmo e voglia di segnare. Dimostra anche un buon equilibrio in campo. Nonostante il suo percorso alquanto atipico verso il calcio professionistico, ha mantenuto una freschezza e un atteggiamento spensierato."

Lo stesso Derry Scherhant afferma: "Fin dall'inizio, ho percepito energia nelle discussioni e voglia di lavorare insieme: sono felicissimo. Ho deciso di dare il massimo e di giocare il più possibile. Non vedo l'ora che inizi la prossima stagione qui a Friburgo".