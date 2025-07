Ufficiale Fulham, eterno capitan Cairney. Lo scozzese ha rinnovato fino al 2026

Durerà ancora almeno un anno lo storico legame fra Tom Cairney e il Fulham. Il club di Craven Cottage ha infatti annunciato tramite i propri canali ufficiali il rinnovo fino al 2026 del capitano, che allungherà così ad undici anni la permanenza in bianconero. Lo scozzese era stato acquistato esattamente dieci anni dal Blackburn. Di seguito il comunicato:

Siamo lieti di annunciare che Tom Cairney ha firmato un nuovo contratto annuale con il Club.

La notizia arriva poco dopo il decimo anniversario dal suo arrivo al Fulham e segue una stagione che lo ha visto superare le 350 presenze con il Club.

Lunedì il nostro Capitano si è allenato precampionato per prepararsi all'undicesima stagione in bianconero, in cui cercherà di aggiungere altri numeri ai già 47 gol e 38 assist messi a segno al Fulham.

Parlando a FFCtv, Cairney ha dichiarato: "Sono felice di firmare per un altro anno in questo fantastico club, sono felicissimo. È una sensazione fantastica. È la cosa giusta. È sempre stata casa mia. Mi sono goduto appieno gli ultimi tre anni in Premier League, dando il mio contributo dentro e fuori dal campo, e voglio solo contribuire a portare questo Club il più lontano possibile. Cercherò sempre di farlo."