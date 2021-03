Fulham-Manchester City 0-3, le pagelle: distratta la difesa dei Cottagers, Aguero si sblocca

Fulham-Manchester City 0-3

Marcatori: 47' Stones, 56' Gabriel Jesus, 60' rig. Aguero.

FULHAM

Areola 6 - Compie qualche intevento di poco rilievo. Non ha colpe sui tre gol del Manchester City.

Tete 6.5 - Non va in sofferenza sulla destra, dove riesce ad addomesticare le avanzate di Mendy. Non ha paura di proporsi in attacco quando si presenta l'occasione.

Andersen 5.5 - Macchia una prestazione tutto sommato sufficiente con un banale errore in impostazione che permette a Gabriel Jesus di siglare il raddoppio.

Adarabioyo 4.5 - Partita da dimenticare per il difensore inglese, che prima perde la marcatura di Stones in occasione della rete del vantaggio dei Citizens e poi commette il fallo da rigore su Ferran Torres.

Aina 6 - La spinta costante di Cancelo lo costringe ad una partita quasi esclusivamente difensiva. Talvolta soffre la gamba del portoghese, ma nel complesso fa la sua discreta figura.

Zambo Anguissa 6 - Esegue un lavoro difensivo utilissimo, prendendo a uomo uno tra Rodri e Bernando Silva in fase di non possesso. Spende tante energie ed inevitabilmente pecca di lucidità quando c'è da attaccare.

Reed 6 - Nella prima frazione recupera diversi palloni preziosi, facendo da muro davanti alla difesa. Nella ripresa, in concomitanza con le reti in sequenza del City, getta la spugna, così come il resto della squadra.

Lemina 6 - Per il giocatore transalpino vale un po' lo stesso discorso di Zambo Anguissa: dà tutto per la causa, ma non ha la forza per sostenere con efficacia gli attaccanti. (Dal 73' Onomah s.v.).

Loftus-Cheek 5 - Ricopre il ruolo di trequartista in modo anomalo, schiacciandosi eccessivamente sulla linea dei centrocampisti. Non ha mai l'assolo per ribaltare il fronte e servire i compagni più avanzati. (Dal 63' Mitrovic 6 - Garantisce maggiore fisicità all'attacco, anche se non ha l'occasione per incidere sull'incontro).

Cavaleiro 6 - Apprezzabile l'impegno con cui si mette a disposizione della squadra con numerosi ripieghi difensivi volti a interrompere la fitta serie di passaggi dei Citizens. In attacco, però, non incide a sufficienza. (Dall'80' Robinson s.v.).

Lookman 6 - Il più attivo nell'attacco dei Cottagers: sin dai primissimi minuti prova con la sua velocità a scardinare la difesa del City. Le occasioni per farlo, purtroppo per lui, sono ridotte e dunque la sua gara vive di fiammate sporadiche.

MANCHESTER CITY

Ederson 6 - Spettatore non pagante. Il Fulham non conclude praticamente in porta.

Stones 6.5 - Parker cerca di limitare le fonti di gioco dei Citizens, così lui è chiamato a sganciarsi dalla linea difensiva per assistere la squadra in fase di possesso palla. La sua zampata vincente apre la strada al successo dei suoi.

Dias 6 - L'attacco "mobile" dei Cottagers non gli crea problemi. Prestazione diligente. (Dal 75' Garcia s.v.).

Laporte 6 - Non si fa cercare dai compagni con la stessa frequenza di Stones. Preferisce andare sul sicuro.

Cancelo 6 - Si propone continuamente sulla destro fornendo cross e verticalizzazioni agli attaccanti, anche se non sempre con la necessaria precisione. Quest'ultima non gli manca quando pesca in area Stones per la rete del vantaggio dei Citizens.

Rodri 6 - La marcatura stretta dei centrocampisti del Fulham gli complicano non poco la gara. È costretto a limitarsi al "compitino".

Bernardo Silva 6.5 - Rispetto a Rodri partecipa di più al gioco, anche a costo di allontanarsi dalle proprie zone di competenza e cercare dribbling e serpentine nello stretto. (Dal 67' Fernandinho 6 - Entra in campo a risultato ampiamente acquisito: contribuisce a congelare la partita).

Mendy 6 - Fatica a sprigionare le sue doti velocistiche sulla sinistra. Sostiene la manovra, ma senza strafare.

Ferran Torres 6.5 - Guardiola invita i suoi giocatori a servirlo con maggior frequenza, ed effettivamente ha ragione: quando ciò accade, infatti, lo spagnolo è sempre in grado di creare qualche pericolo in attacco. Conquista anche il penalty prontamente trasformato da Aguero.

Gabriel Jesus 6 - Sfrutta una disattenzione della difesa del Fulham per trovare la via del gol dopo una partita abbastanza anonima, durante la quale viene ben addomesticato dai giocatori di Parker.

Aguero 6 - Non ha la brillantezza dei tempi migliori: soffre l'intensità difensiva del Fulham e talvolta finisce per estraniarsi dalla manovra. Si fa perdonare realizzando il rigore dello 0-3, che vale la sua prima rete in questa Premier League.