Gambia batte Togo 1-0 in amichevole. Juwara in campo 90', Darboe entra. Barrow in panchina

Vittoria per 1-0 in amichevole da parte del Gambia nella sfida tutta africana contro il Togo. In campo dal 1’ Musa Juwara del Bologna, rimasto in campo fino al triplice fischio a differenza del suo compagno di club Musa Barrow, rimasto seduto in panchina per tutto l’arco del match. Altri minuti in nazionale per Ebrima Darboe della Roma, che aveva debuttato tre giorni fa nella sfida vinta 2-0 sul Niger, subentrando però stavolta nel finale. La sfida è stata decisa dalla rete di Gomez al 74’.