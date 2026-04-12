Garnacho: "Mi dispiace per come è finita con lo United, amavo il club. Mi hanno dato tutto"

Alejandro Garnacho, ora al Chelsea, ha ammesso di aver commesso degli errori nell'ultima fase della sua esperienza al Manchester United, ma ha ribadito di non avere rimpianti per aver scelto i Blues. Dopo essere tornato inizialmente nei piani di Ruben Amorim, il rapporto tra i due si è rotto definitivamente dopo la finale di Europa League, quando l'argentino ha manifestato pubblicamente la sua rabbia per essere partito dalla panchina. "Forse ho dei rimpianti per come è finita, perché amavo quel club", ha dichiarato Garnacho a Premier League Productions. "Mi hanno dato fiducia fin dall'inizio, portandomi in accademia dalla Spagna e poi in prima squadra; l'affetto dei tifosi e l'atmosfera dello stadio erano fantastici".

"Cominciai a finire in panchina: ho iniziato a comportarmi male"

Il fantasista ha analizzato con onestà i mesi che hanno preceduto il suo trasferimento a Londra per circa 54 milioni di dollari: "Ricordo che negli ultimi sei mesi allo United non giocavo più come prima. Cominciai a finire in panchina e, anche se a 20 anni non è una tragedia, nella mia testa sentivo di dover giocare ogni singola partita". Garnacho ha riconosciuto le proprie responsabilità nel deterioramento dei rapporti: "Probabilmente è stata anche colpa mia, ho iniziato a comportarmi male. Ma a volte nella vita bisogna prendere delle decisioni e sono davvero orgoglioso di essere qui al Chelsea e di giocare ancora in Premier League".

Nonostante l'addio turbolento, il giocatore non serba rancore verso il suo vecchio ambiente: "Non ho nulla di negativo da dire sul club, sui compagni o su chiunque lavori allo United. È stato solo un momento di cambiamento, la vita va avanti e io non ho rimpianti".