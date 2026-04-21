L'ex tecnico di Garnacho: "È diventato una superstar troppo in fretta da giovane"

L'ex responsabile del centro di formazione del Manchester United, Nicky Butt, non ha usato mezzi termini su Alejandro Garnacho, attualmente in forza al Chelsea. Nel podcast "The Good, The Bad & The Football", l'ex centrocampista inglese ha descritto un giocatore che ritiene rapidamente fuori dagli schemi, spiegando che "Garnacho è sempre stato un po' distante, aveva un'alta opinione di se stesso" dal suo arrivo al club a 16 anni.

Butt ha insistito soprattutto sull'ascesa di potenza giudicata troppo brutale del giocatore in prima squadra. "È diventato una superstar troppo in fretta", spiega, rimpiangendo che non sia stato fatto alcun ritaglio: "all'epoca, qualcuno in questo club avrebbe dovuto rimetterlo al suo posto".

Per Butt il problema si è gradualmente instaurato, fino a diventare incompatibile con gli standard attesi dal Manchester United. Nicky Butt va ancora oltre nella sua analisi, ritenendo che il club abbia finito per prendere la decisione giusta lasciandolo andare. "La cosa migliore che il Manchester United abbia fatto è venderlo", afferma, aggiungendo che "il suo atteggiamento è stato una vergogna per il Manchester United". Conclude senza giri di parole: "non bisogna credersi più importanti del club. Se manca di rispetto al club e ai suoi compagni di squadra quando se ne va, allora è finita. Ecco cosa si dice...