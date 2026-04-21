Il Chelsea ha perso la pazienza: Garnacho flop da 47 milioni, finisce sul mercato

La pazienza del Chelsea nei confronti di Alejandro Garnacho sembra essere finita. Appena otto mesi dopo il suo acquisto dal Manchester United per 47 milioni di euro, la dirigenza dei Blues sarebbe decisa a cedere l'esterno argentino nel prossimo mercato estivo, secondo quanto riportato dalla stampa inglese.

La prestazione disastrosa del 21enne sabato scorso, proprio contro la sua ex squadra, avrebbe smosso le acque e spinto il club londinese alla decisione estrema. Lanciato titolare al posto dell'infortunato Estevao, Garnacho ha avuto l'occasione d'oro per dimostrare il proprio valore, ma ha fallito completamente: non ha ultimato un solo dribbling, ha perso innumerevoli palloni ed è stato praticamente innocuo per la difesa dei Red Devils.

Acquistato la scorsa estate come scommessa per il presente e per il futuro, Garnacho non è mai riuscito a imporsi al Chelsea. Il classe 2004 argentino non era un titolare con Enzo Maresca e continua a non esserlo sotto la guida di Liam Rosenior, scavalcato nelle gerarchie da Estêvão a destra e Pedro Neto a sinistra. Tuttavia, anche ricevendo opportunità importanti, non lascia particolarmente il segno. E per chi è stato pagato così tanto non è certo sufficiente.

Tra tutte le competizioni Garnacho ha firmato 8 gol con 4 assist in 39 presenze, ma prelevato con lo status di stella dopo aver folgorato Old Trafford e il Manchester United, il tempo per l'argentino a Stamford Bridge ormai è scaduto. In estate sarà addio, molto probabilmente.