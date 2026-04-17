Che flop Garnacho: un solo gol in Premier e posto perso, il Chelsea valuta già l'addio

Doveva essere uno dei volti nuovi del Chelsea, ma fin qui Alejandro Garnacho non è riuscito a lasciare il segno. Arrivato a Stamford Bridge nell’ultimo giorno del mercato estivo per circa 46 milioni di euro, l’esterno argentino sta vivendo una stagione complicata, segnata da prestazioni altalenanti e da un impatto offensivo decisamente limitato.

I numeri parlano chiaro: appena un gol in Premier League e una continuità mai davvero trovata. La situazione si è ulteriormente complicata con l’arrivo di Liam Rosenior sulla panchina dei Blues, che ha ridotto sensibilmente il suo spazio: soltanto quattro presenze da titolare in campionato da gennaio in poi. Nel frattempo, Pedro Neto si è preso la corsia sinistra, diventando il riferimento principale per il tecnico e lasciando Garnacho ai margini del progetto. Un contesto che ha inevitabilmente acceso le prime riflessioni sul futuro del classe 2005.

Secondo quanto riportato dal Sun, il Chelsea starebbe già valutando la possibilità di una cessione in estate, a testimonianza di un rapporto mai realmente decollato. Una situazione paradossale, considerando che il Manchester United – suo ex club – è alla ricerca proprio di un esterno offensivo per la prossima stagione.

Ora la palla passa al giocatore: Garnacho dovrà scegliere con attenzione la prossima mossa, consapevole che i prossimi mesi potrebbero essere decisivi per rilanciare una carriera che, almeno a Londra, non ha ancora trovato la sua dimensione.