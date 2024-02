Ufficiale Gasset torna in pista dopo la Costa d'Avorio: sarà il successore di Gattuso all'OM

vedi letture

L’Olympique Marsiglia annuncia il suo nuovo allenatore. L’avventura di Gennaro Gattuso in Francia si è già conclusa oggi con il club biancazzurro che ne ha comunicato l’esonero. "L'Olympique Marsiglia annuncia la fine della collaborazione con Gennaro Gattuso - si legge -. L'Olympique Marsiglia ringrazia in modo particolare Gennaro e tutto il suo staff per la grande professionalità dimostrata quotidianamente e augura loro buona fortuna per il futuro".

Il sostituto

Nella giornata odierna, il club transalpino ha immediatamente comunicato il suo successore. Sarà Jean-Louis Gasset. Il tecnico era stato esonerato a Coppa d'Africa in corso dalla Costa d'Avorio dopo un girone eliminatorio deludente. La cosa clamorosa è che successivamente la Nazionale ha conquistato il trofeo.

Il comunicato

Questo il testo completo dell'annuncio: "L'Olympique Marsiglia annuncia la nomina di Jean-Louis Gasset come allenatore della prima squadra. Allenatore esperto sia a livello di club che nazionale, Jean-Louis Gasset ha trascorso più di 30 anni su varie panchine del campionato francese e all'estero. Le sue esperienze come vice o allenatore di Girondins de Bordeaux, AS Saint-Etienne, Montpellier HSC e PSG lo hanno reso uno degli allenatori francesi più esperti e gli hanno permesso di vincere 4 campionati francesi (2009, 2014, 2015, 2016), 2 Coppe di Francia (2015, 2016) e 4 Coppe di Lega (2009, 2014, 2015, 2016). Riconosciuto per la sua scienza tattica, il suo senso delle relazioni con i giocatori, la sua capacità di mobilitare i diversi gruppi che ha formato e la sua cultura del lavoro, il nativo di Montpellier ha anche avuto l'opportunità di mettere le sue capacità a livello internazionale al servizio della Nazionale ivoriana, la Nazionale francese e l'Espanyol".