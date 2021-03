Germania, Bierhoff: "Fortunati ad avere tanti tecnici validi. Ma nessuna decisione è stata presa"

Il dirigente della Federcalcio tedesca Oliver Bierhoff ha parlato quest’oggi nella conferenza stampa in cui Joachim Low spiegherà i motivi del suo addio alla panchina della Nazionale, soffermandosi anche sul sostituto senza però fare nomi: “La notizia non è stata un fulmine a ciel sereno. Ora però dobbiamo pensare a preparare al meglio l’Europeo per provare a vincerlo. - continua Bierhoff – Prossimo Ct? Non abbiamo ancora iniziato a pensarci, inizieremo da oggi a ragionare e per fortuna abbiamo tanti buoni allenatori in Germania (Flick e Ragnick NdR) e tanti tecnici tedeschi validi all’estero (Klopp NdR). E abbiamo anche ottimi allenatori in Federazione (Kuntz NdR). Rangnick prossimo ct? Non risponderò a nessuna delle speculazioni che sono uscite sui giornali in questi giorni. Non ci diamo un scadenza precisa, non vogliamo intervenire sui contratti esistenti e per questo parleremo con eventuali candidati coordinandoci coi rispettivi club"