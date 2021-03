Germania ko contro la Macedonia del Nord. Il commento dei quotidiani è univoco: “Imbarazzanti”

“Fallimento imbarazzante”, “Che imbarazzo”, “Brutto risveglio per la Germania”, “Brutta sorpresa”, “Scivolone”. I quotidiani tedeschi - dalla Bild alla FAZ passando per Kicker - sono quasi unanimi nel commentare la sconfitta della nazionale di Joachim Low contro la Macedonia del Nord per 2-1 nella gara valida per le qualificazioni al Mondiale del 2022. Una sconfitta sorprendente che getta ombre anche in vista dell’Europeo che si giocherà in estate e che sarà l’ultimo grande appuntamento con Low come ct.