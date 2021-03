Germania, Low e il futuro: "Non parlerò con nessun club fino alla fine dell'Europeo"

vedi letture

Joachim Loew, ct della Germania in scadenza dopo l'Europeo e che dunque lascerà la panchina, ha parlato in conferenza stampa affrontando alcune domande sul suo futuro: "Non so cosa stia succedendo con il mio agente ma io non voglio vedere né sentire niente, non voglio confrontarmi con nessuno. Per me adesso c'è solo l'impegno con la Nazionale, l'Europeo. Non avrò nessun colloquio con altre squadre fino a che non sarà finito. Il torneo finirà a luglio e a quel punto le squadre di club saranno già in campo. Entrare subito in campo non credo che sia possibile".