Germania, Magath vota Flick: “È la soluzione migliore. Lo vorrei già all’Europeo”

vedi letture

L’ex campione tedesco Felix Magath in un’intervista rilasciata alla Bild ha parlato della situazione in casa Germania dopo il ko contro la Macedonia del Nord spiegando che se fosse per lui la panchina andrebbe affidata subito ad Hansi Flick, attuale allenatore del Bayern Monaco: “Dopo questa sconfitta è chiaro che c’è bisogno di un cambiamento immediato alla guida della nazionale. L’Europeo è un torneo troppo importante per andarlo a giocare con le dita incrociate sperando che le cose vadano per il meglio. Non è quello di cui ha bisogno il paese, non è quello di cui ha bisogno il calcio tedesco. - conclude Magath – Per me la scelta migliore sarebbe quella di affidare la panchina a Hansi Flick. Non vedo altre soluzioni per il ruolo di ct”.