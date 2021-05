Germania, si dimette il presidente federale Keller: ha paragonato il suo vice a un nazista

Il presidente della Federcalcio tedesca, Fritz Keller, aveva paragonato qualche giorno fa il vicepresidente Rainer Koch a Roland Freisler, ex presidente del principale tribunale nazista dal 1942 al 1945, responsabile di 2.600 condanne a morte arbitrarie. Una gaffe clamorosa, che ha scosso i vertici del calcio tedesco e che ha portato alle inevitabili dimissioni dello stesso Keller. La DFB ha annunciato oggi che "il presidente Keller si è dichiarato pronto, in linea di principio e su sua libera iniziativa, a dimettersi lunedì prossimo, dopo la conclusione dell'udienza davanti al Tribunale sportivo. Dopo le dimissioni di Fritz Keller, Peter Peters e lo stesso Koch assumeranno temporaneamente la presidenza per riportare la Federazione in acque calme il più rapidamente possibile".