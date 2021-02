Bayern pigliatutto, il presidente DFB Keller: "Questo club non è solo un marchio globale"

Fritz Keller, presidente della Federcalcio tedesca, si è congratulato con il Bayern Monaco per i 6 titoli conquistati in un solo anno: "Il Bayern Monaco non è solo un marchio globale, è ora anche campione del mondo per la seconda volta. Sei titoli in una stagione: questo è unico nel calcio tedesco e in quasi tutto il mondo. E realizzabile solo con giocatori eccezionali, una vera squadra e un grande allenatore. Congratulazioni a Hansi Flick, i suoi giocatori e tutti i responsabili e tifosi del Bayern per la vittoria del Mondiale per Club".