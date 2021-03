Germania, il presidente Keller: "Grazie Low per questi 15 anni. Spero in un grande Europeo"

Il presidente della Federcalcio tedesca Fritz Keller ha parlato così in conferenza stampa annunciando l’addio di Low dopo il prossimo Europeo: “Secondo me è il momento giusto per questa scelta, ringraziamo Low per questi 15 anni e speriamo che possa chiudere nel migliore dei modi con l’Europeo di questa estate. - continua Keller – Quindici anni sono un periodo molto lungo specialmente nel calcio di oggi e sono grato a Low per averlo speso alla guida della Germania. Ho sempre avuto fiducia nel suo lavoro e l’ho sempre sostenuto. Eravamo sempre l’uno per l’altro”.