Gerrard suona la carica in vista dello Slavia Praga: "Dimostriamo chi sono i Rangers"

vedi letture

Qualificazione ai quarti di finale di Europa League ancora tutta da decidere fra Rangers e Slavia Praga. All’andata in Repubblica Ceca il match è finito 1-1 con gli uomini di Steven Gerrard che avranno domani l’opportunità di giocarsi la gara decisiva fra le mura amiche di Ibrox. “Dovremo gestire noi la gara - ha spiegato il tecnico degli scozzesi nella consueta conferenza stampa della vigilia -. Dovremo dimostrare chi siamo, i Rangers. Siamo una buona squadra, forte fra le mura amiche e che è in grado di giocare con condizione e fiducia. All’andata siamo andati bene per i primi 20/30’, poi però non abbiamo tenuto sufficientemente il possesso della palla. Domani, invece, voglio vedere una squadra che parte velocemente in attacco, senza però sbagliare nulla in fase difensiva”.