Ufficiale Il Getafe rinnova la difesa: ingaggiato Zaid Romero, arriva in prestito dal Bruges

Nome nuovo in casa Getafe, in piena lotta per la salvezza in Liga e in un momento di certo non facile essendo reduce da 4 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 partite. Nella giornata di oggi, la compagine madridista ha annunciato l'arrivo del difensore Zaid Romero dal Bruges con la formula del prestito.

Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Getafe CF ha ingaggiato un nuovo giocatore per la sua difesa centrale. Zaid Romero, difensore centrale argentino di 26 anni, si unisce agli Azulones in prestito fino al termine della stagione.

Zaid arriva per rafforzare la difesa centrale di José Bordalás per il resto della stagione, garantendo solidità e abilità nel gioco aereo. L'argentino arriva dopo aver fatto parte della squadra del Club Brugge dalla stagione 2024/25, dove ha ottenuto ottime prestazioni nel campionato belga e maturato una preziosa esperienza con il club di Bruges in Champions League. Benvenuto a Getafe, Zaid!".