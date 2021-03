Giappone a valanga contro la Mongolia, 14-0 il punteggio finale: in campo Yoshida e Tomiyasu

vedi letture

Giappone a valanga contro la Mongolia, 14-0 il punteggio finale in favore di Minamino e compagni nella gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Tripletta per Osako, doppiette di Ito, Furuhashi e Inagaki. In campo dal primo minuto il difensore della Sampdoria Yoshida ed quello del Bologna Tomiyasu. Si tratta della seconda vittoria più larga del Giappone: il primato appartiene al 15-0 rifilato alle Filippine nel 1967.