"Gli arbitri li aiutano sin dalle giovanili". Piqué pizzica nuovamente il Real Madrid

Nel corso della trasmissione Los Otros de Brunete su Movistar il difensore del Barcellona, Gerard Pique ha ricordato un episodio durante il periodo nelle giovanili del Barcellona, quando il centrale aveva 12 anni. In una finale di un torneo giovanile il centrale perde un contrasto con Alberto Lora, oggi attaccante dello Sporting Gijon, che va a segnare il suo terzo gol per il definitivo 3-2. Riguardando oggi l'azione Piqué non ha dubbi: "Era fallo! Gli arbitri li aiutano sin dalle giovanili" è la sua frecciata, l'ennesima in carriera, nei confronti del Real Madrid.