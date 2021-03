Gosens: "C'è una clausola per prolungare il contratto. Real? Domani conoscerà la vera Dea"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa a Kicker >, Robin Gosens ha parlato anche del suo contratto, in scadenza nel 2022: "L'Atalanta può esercitare una clausola per prolungare il contratto in scadenza nel 2022 per un'altra stagione. Segnare tanto fa bene al mio ego. E poi prima nessuno conosceva l'Atalanta, oggi ci esaltano per il grande calcio che mostriamo".

Avviso al Real: "Domani conosceranno il vero volto dell'Atalanta. Ho parlato con Kroos: non dico che fossero spaventati, ma hanno rispetto per il modo in cui giochiamo".