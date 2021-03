Gosens: "Giocare in Bundes sogno di una vita. E non è vero che so solo attaccare"

Robin Gosens sta vivendo l'ennesima stagione esaltante con la maglia dell'Atalanta e spera di rientrare ancora tra i convocati di Joachim Low. A chi gli dice che è "solo" un terzino alto e non adatto alla difesa a 4, il tedesco risponde: "Si vede che chi afferma ciò non guarda le nostre partite. Ho lavorato tanto sulla fase offensiva, per farmi trovare al posto giusto nel momento giusto e anticipare il difensore avversario. Ma ho fatto un salto di qualità anche nella fase difensiva. Quando si tratta di difendere, sono un normale terzino", ha detto a Kicker.

Interesse dei grandi club: "Quando sei sui radar dell'elite europea fa piacere, un onore assoluto. Giocare in Bundesliga è il sogno di una vita e spero di poterlo realizzare un giorno. L'Atalanta può esercitare una clausola per prolungare il contratto in scadenza nel 2022 per un'altra stagione. Segnare tanto fa bene al mio ego. E poi prima nessuno conosceva l'Atalanta, oggi ci esaltano per il grande calcio che mostriamo".

Avviso al Real: "Domani conosceranno il vero volto dell'Atalanta. Ho parlato con Kroos: non dico che fossero spaventati, ma hanno rispetto per il modo in cui giochiamo".