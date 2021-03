Granada-Man United, Solskjaer: "Spagnoli bravi tecnicamente, servirà un'attenta difesa"

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha commentato il sorteggio di Europa League che opporrà i red devils al Granada: "Sarà un altro incontro difficile, hanno battuto il Molde (ex squadra di Solskjaer, ndr) quindi devono essere molto bravi (ride, ndr). Come tutte le squadre spagnole sono forti tecnicamente e dovremo essere bravi in difesa. Giochiamo l'andata in trasferta, sarà importante far gol e vogliamo far bene sin dalla partita d'andata".