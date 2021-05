Granada-Real Madrid 1-4, le pagelle: Modric apre le danze, il ritorno di Benzema, male Rui Silva

vedi letture

Granada-Real Madrid 1-4

Marcatori: 16’ Modric (R), 45’ Rodrygo (R), 72’ Molina (G), 75’ Odriozola (R), 77’ Benzema (R).

GRANADA

Rui Silva 4,5 - Copre poco il palo in occasione della rete di Modric, è reattivo pochi istanti prima sul colpo di testa di Benzema. Incolpevole sul diagonale di Rodrygo, senza senso l’uscita che genera il poker dell’attaccante francese.

Foulquier 5,5 - Specie nei primi minuti i suoi cross sono anche interessanti ma poi col passare dei minuti viene schiacciato troppo da Vinicius e da Miguel Guitierrez.

Duarte 5 - Si fa sorprendere con troppa facilità dal lancio morbido di Gutierrez in occasione della rete di Modric. Patisce la presenza decisamente ingombrante di un attaccante come Benzema.

German 5 - Non riesce a chiudere sui cambi di gioco della formazione di Zinedine Zidane. Non è sempre preciso nell’intervento sulle punte dei Blancos (Dall’80’ Nehuen Perez sv).

Quini 5 - Dalla sua parte Marvin Park e Rodrygo spingono con insistenza e spesso viene sorpreso come in occasione del 2-0 del Real. Troppo impreciso invece sui cross quando accompagna l’azione.

Eteki 6 - Lotta su ogni pallone recuperando e duellando con il fisico contro i centrocampisti del Real Madrid che sono più qualitativi non demeritando (Dal 67’ Quina 6 - Corre e si muove molto bene quando proporre l’azione, impegna Courtois con una conclusione potente dalla distanza).

Gonalons 5,5 - Prova a prendere per mano la squadra cercando di impostare l’azione, si fa anticipare però troppo facilmente da Odriozola in occasione dell’1-3.

Puertas 6 - Le occasioni più importanti portano la sua firma. Prova a sorprendere la retroguardia del Real Madrid ma viene supportato poco dai compagni di squadra (Dal 68’ Marin 5,5 - Si vede pochissimo in fase di costruzione).

Fede Vico 5,5 - Si muove spesso fra le linee e tenta l’ingresso in area di rigore ma compie troppi errori tecnici e finisce per sbattere sul muro blancos (Dal 55’ Soro 6 - Si muove bene quando viene chiamato in causa dai suoi compagni).

Machis 5 - Non entra praticamente mai in partita l’autore della rete che ha dato il via alla rimonta al Camp Nou contro il Barcellona. Solo una conclusione che termina lontano dalla porta di Courtois (Dal 54’ Suarez 5,5 - Suo il primo tiro in porta della sua squadra ma di fatto è un passaggio per Courtois. Partecipa all’azione del pareggio con una conclusione respinta da Courtois ma diversi errori sotto porta per lui).

Jorge Molina 6,5 - Lotta contro la difesa del Real Madrid con l’esperienza che lo contraddistingue. Lesto sulla respinta di Courtois per realizzare il tap in che riapre il match.

REAL MADRID

Courtois 7 - Serata tranquilla per il portiere belga che si fa trovare pronto sulle incursioni dei giocatori del Granada e sui cross che arrivano dal fondo. Respinge il tiro di Luis Suarez ma nulla può sul tap in di Jorge Molina, si rifa compiendo una grande parata su Quina e nel finale su Suarez.

Marvin 6 - Più sciolto in avvio rispetto a Gutierrez anche se commette qualche errore tecnico. Tradito dall’emozione quando davanti a Rui Silva calcia sul fondo, si rifa recuperando il pallone a Quini in occasione del 2-0 del Real (Dal 46’ Odriozola 6,5 - Poco reattivo sul 2-1 di Molina ma si fa perdonare pochi istanti più tardi siglando il 3-1).

Militao 6,5 - Serata tranquilla per il difensore del Real Madrid che controlla senza difficoltà Jorge Molina ricorrendo in qualche occasione anche alle maniere forti.

Nacho 6,5 - In difesa è praticamente insuperabile, imposta dalle retrovie con grande tranquillità. Lo si trova anche nella metà campo avversaria quando accompagna spesso l’azione.

Miguel Guitierrez 6,5 - Parte un po’ contratto per via della comprensibile emozione, poi diventa assoluto padrone della fascia sinistra. Serve un assist al bacio per il gol del vantaggio di Modric.

Modric 7 - Semplicemente geniale il movimento con cui detta il passaggio e Guitierrez sbucando alle spalle di Duarte, classe sopraffina il suo tocco in diagonale con cui sblocca il match.

Casemiro 6 - Troppi palloni persi in avvio di gara per il centrocampista brasiliano. Ha la bravura di resettare subito e disputare la solita partita attenta in mezzo al campo.

Valverde 6,5 - Copre tutte le zone del campo, insegue l’avversario recuperando una dose incredibile di palloni. Protagonista di cambi di gioco importanti che mettono in moto gli esterni (Dal 62’ Isco 6 - Si presenta con un paio di palloni persi, poi cresce aiutando i suoi in mezzo al campo).

Rodrygo 7 - Affonda spesso cercando l’area di rigore. Letale quando nel recupero del primo tempo parte in velocità e supera Rui Silva con un preciso diagonale (Dal 62’ Asensio 6 - Aiuta la manovra della sua squadra con accelerazione ma anche alcune imprecisioni).

Benzema 7 - Mai a secco di gol per quattro gare di seguito e anche stasera l’attaccante francese rispetta questa statistica. Sfrutta l’uscita senza senso di Rui Silva per timbrare i poker.

Vinicius 6 - Si dà il cambio spesso con Miguel Gutierrez dalla sua parte mettendo spesso in difficoltà Foulquier. Potrebbe fare meglio nel primo tempo quando, invece che servire Benzema tutto solo, conclude verso Rui Silva divorandosi il raddoppio (Dal 62’ Hazard 6,5 - Suo l’assist che porta al terzo gol di Odriozola che ristabilisce immediatamente le distanze).