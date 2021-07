Griezmann nei guai per razzismo: Rakuten chiede spiegazioni, Konami rescinde il contratto

Guai in vista per Antoine Griezmann. L'attaccante del Barcellona, insieme al compagno di squadra e connazionale Ousmane Dembélé, è stato accusato di razzismo a causa di un video risalente al 2019 pubblicato negli scorsi giorni. I due calciatori avevano deriso alcuni tecnici asiatici che stavano cercando di risolvere un problema nella loro stanza d'albergo. Alcuni commenti riguardavano l'aspetto, la lingua e la "presunta superiorità tecnologica" dei nipponici. Tutto ciò ha già provocato scossoni in casa Barça (Hiroshi Mikitani, presidente di Rakuten - main sponsor del club catalano dal 2017 - ha chiesto spiegazioni), mentre l'ex Atletico ha ricevuto questa mattina una bella sorpresa: la Konami ha annunciato la decisione di rescindere unilateralmente il suo contratto con il giocatore, che era diventato meno di un mese fa ambasciatore ufficiale del gioco di carte Yu-Gi-Oh!.