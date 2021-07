#Griezmannnotequeremos: spopola l'hashtag contro il ritorno del francese all'Atletico Madrid

L'ipotesi di un possibile ritorno di Antoine Griezmann all'Atlético Madrid non è particolarmente gradita ai tifosi dei colchoneros. Da ieri, su Twitter sta spopolando l'hashtag #Griezmannnotequeremos (Griezmann, non ti vogliamo): centinaia di messaggi tutt'altro che teneri nei confronti di un giocatore amatissimo in passato, che però due anni fa tradì il popolo biancorosso per vestire la maglia del Barcellona.