Guardiola a caccia dell'erede di Bernardo Silva: c'è Enzo Fernández nel mirino del City

Attenzione al City sul mercato: Pep Guardiola ha inserito Enzo Fernández nella lista dei possibili obiettivi per il mercato estivo, come riportato da The Athletic. L'interesse dei Citizens sarebbe ancora in una fase embrionale, con la dirigenza che valuta parallelamente altri profili per il centrocampo, tra cui Elliot Anderson del Nottingham Forest. La necessità di intervenire nel reparto nasce da una imminente rivoluzione tattica: Bernardo Silva è destinato a lasciare Manchester in estate, mentre Rodri non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2027, spingendo il club a cercare nuove soluzioni di qualità.

Il centrocampista argentino sta attraversando un periodo turbolento al Chelsea, culminato in una sospensione di due giornate inflittagli dall'ormai ex tecnico dei Blues Liam Rosenior. Il provvedimento era arrivato dopo che il giocatore, in un'intervista rilasciata a ESPN, aveva alimentato forti dubbi sul proprio futuro a Londra. Queste tensioni interne hanno inevitabilmente attirato l'attenzione delle grandi potenze europee, pronte a sfruttare l'eventuale rottura definitiva tra il campione del mondo e il club londinese.

Le parole di Fernandez hanno agitato la situazione

Ad agitare ulteriormente le acque sono state alcune recenti dichiarazioni dello stesso Fernández dal ritiro della nazionale argentina, dove ha espresso il desiderio di cambiare aria. "Mi piacerebbe vivere in Spagna", ha ammesso il giocatore commentando i rumors su un interesse del Real Madrid e sottolineando come la capitale spagnola gli ricordi molto la sua Buenos Aires.