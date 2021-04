Guardiola conferma: "Garcia andrà al Barcellona, non l'ho convocato per questo"

Ci sono sempre meno dubbi circa il futuro di Eric Garcia, talentuoso giovane difensore del Manchester City, promesso sposo, da tempo, del Barcellona. A confermare l'addio del centrale classe 2001 è proprio il suo allenatore, Pep Guardiola, che, dopo aver festeggiato la vittoria della sua quarta League Cup consecutiva, ha speso qualche parola anche sul giovane difensore: "Eric è uno dei miei giocatori preferiti - spiega Guardiola. - Avercene quindici come lui! Però il motivo per cui non è stato convocato per la finale di League Cup è perché credo che firmerà per il Barcellona".