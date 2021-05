Guardiola loda il lavoro di Maresca con l'U23: "Sarà un grande manager, come Arteta"

Il Manchester City ha vissuto una stagione trionfale in Inghilterra. Oltre al titolo conquistato dalla squadra di Pep Guardiola, è arrivato anche quello dell'Under-23 allenata da Enzo Maresca: una vera e propria fucina di giovani talenti, che in futuro potrebbero ripercorrere le orme di Phil Foden. Ne ha parlato lo stesso tecnico catalano in conferenza: "Può essere che ne promuoveremo qualcuno, ma meglio non dirlo perché a questa età si può andare in confusione. Sono felicissimo del lavoro svolto da Enzo Maresca nell'Elite Development Squad, ho la sensazione che in futuro sarà un manager straordinario, come Mikel Arteta. Ha contribuito a far crescere molti giocatori, sono sicuro che la prossima stagione ci aiuteranno. Ce ne sono due o tre che si alleneranno regolarmente con noi e saranno coinvolti con la prima squadra".