Ufficiale Guardiola perde tre assistenti in un colpo solo. Lo staff tecnico del City è da rifondare

vedi letture

Pep Guardiola deve costruire un nuovo staff tecnico. Nelle scorse ore, infatti, il Manchester City ha annunciato l'addio di tre stretti e storici collaboratori del tecnico spagnolo: "Gli allenatori assistenti Juanma Lillo e Inigo Dominguez lasceranno il Manchester City alla scadenza dei loro contratti.

Lillo, che ha espresso il desiderio di tornare a casa in Spagna, ha vissuto due periodi di grande successo nel Club dopo essere entrato a far parte della squadra come vice allenatore di Pep Guardiola nel 2020. Ha lasciato il City nell'estate del 2022 per diventare capo allenatore dell'Al-Sadd, prima di rientrarvi come vice nel 2023. Anche Dominguez se ne va, dopo aver supportato Guardiola e i giocatori negli ultimi due anni.

Inoltre, anche Carlos Vicens ha lasciato il Club dopo aver accettato di diventare l'allenatore della squadra portoghese del Braga. Lo spagnolo, entrato a far parte del Club nel 2017, ha contribuito a guidare l'Under 18 alla conquista della FA Youth Cup nel 2020 e faceva parte dello staff tecnico di Guardiola da quattro anni. Gli allenatori assistenti che succederanno a Juanma, Inigo e Carlos saranno annunciati a tempo debito.

Tutto il personale del Manchester City augura il meglio a Juanma, Inigo e Carlos e li ringrazia per il loro contributo a un periodo di grandi successi per il Club".