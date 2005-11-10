Ufficiale Lo Strasburgo piazza il colpo: dal Borussia Dortmund arriva Giovanni Reyna

Lo Strasburgo piazza un colpo di grande prestigio e annuncia l'arrivo di Giovanni Reyna. Il trequartista statunitense ha firmato un contratto fino al 2031 con il club francese.

Reyna, nato nel 2002, è cresciuto nel settore giovanile del New York City FC prima di trasferirsi al Borussia Dortmund a soli 16 anni. In Germania ha completato il proprio percorso di crescita, esordendo pochi mesi dopo in Bundesliga e conquistando progressivamente un ruolo importante nella rosa giallonera. Con il Borussia Dortmund ha vissuto sei stagioni di alto livello, collezionando 147 presenze complessive tra tutte le competizioni, con 19 gol e 18 assist. Nel suo periodo in Germania ha conquistato la Coppa nazionale nel 2021 e ha maturato una significativa esperienza internazionale, disputando anche 27 partite in Champions League, impreziosite da 5 assist.

Nell'estate del 2025 il fantasista americano ha lasciato Dortmund per trasferirsi al Borussia Mönchengladbach, dove nell'ultima stagione ha totalizzato 20 presenze. Pilastro della nazionale statunitense fin dall'età di 18 anni, Reyna vanta 43 convocazioni e 10 reti con gli USA. Nell'ultimo Mondiale 2026 ha preso parte alla competizione per la seconda volta in carriera, trovando anche il gol nella vittoria americana contro il Paraguay.