Hargraeves su Haaland e Mbappè: "Loro come CR7 e Messi? Parliamone fra 5 anni"

Dopo l’ultimo turno di Champions League in molto hanno parlato di fine di un’era. Leo Messi e Cristiano Ronaldo infatti dopo ben 16 anni non prenderanno parte con le loro squadre ai quarti di finale di Champions League, proprio mentre si affacciano con sempre maggiore prepotenza i giovani Erling Haaland e Kylian Mbappè candidati alla successione dei due calciatori che hanno dominato nell’ultimo ventennio facendo incetta di titoli di squadra e personali. Non la pensa però così Owen Hargraeves, ex di Bayern Monaco e Manchester United, che dai microfoni di BT Sport ha commentato così il presunto passaggio di consegne: “Non si può negare che Haaland e Mbappè siano i due migliori giovani del calcio mondiale, ma Messi e Ronaldo hanno dalla loro la longevità. Magari anche i primi due riusciranno a fare lo stesso, sono giovani e già decisivi a livelli altissimi, ma per essere accostati agli altri due dovranno esprimersi a questi livelli, e crescere, almeno per cinque anni di fila. Altrimenti non è neanche possibile aprire una discussione a riguardo”.