Havertz e le difficoltà riscontrate al Chelsea: "Normali quando vai all'estero per la prima volta"

Kai Havertz, giovane fantasista della Nazionale tedesca, ha commentato anche i problemi riscontrati in questa sua prima stagione al Chelsea nella conferenza stampa tenuta presso il ritiro della Germania: "La stagione è stata difficile, so che le cose non sono andate lisce, ma credo che sia normale quando vai all'estero per la prima volta. Ci vuole un annetto per adattarsi, penso che ora le cose stiano andando bene e non voglio pensare troppo alle impressioni negative del passato. Voglio pensare positivo e spero che lo siano anche le prossime settimane", le dichiarazioni piene di fiducia dell'ex Bayer Leverkusen.

Guarda in calce il video con tutte le sue parole!