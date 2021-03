Hazard di nuovo KO. Zidane non se lo spiega: "Non si era mai infortunato, spero non sia grave"

Nuovo stop per Eden Hazard, proprio quando sembrava che il belga fosse sulla via del rientro in campo. Lo ha annunciato Zinedine Zidane in conferenza: "Non sarà con noi. Sono cose che non posso spiegare, spero che non sia nulla di grave. Chiedo ai tifosi di sostenere Hazard, sappiamo che è un grande calciatore. I tifosi vogliono vederlo giocare, come il club, l'allenatore e i suoi compagni di squadra. Dobbiamo essere pazienti e aspettare. Sta succedendo qualcosa: non si è mai infortunato in carriera e questa è una novità per lui. Non so spiegarvi di più. Vogliamo aiutarlo tutti. Spero che torni presto con noi".