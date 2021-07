Hertha Berlino, il calvario di Jarstein: il Covid-19 può causare addirittura la fine della carriera

Prosegue il calvario di Rune Jarstein, portiere dell'Hertha Berlino che a marzo scorso contrasse il Covid-19 e da quel momento non è mai tornato in campo. Il coronavirus ha avuto come conseguenza una miocardite, ossia l'infiammazione di un muscolo cardiaco, che inquieta tutti i componenti dello staff medico del club tedesco. Un problema preoccupante e - riportano in Germania - potrebbe addirittura causare la fine della sua carriera. L'Hertha ha già cominciato il suo pre-campionato e l'estremo difensore è costretto ancora ai margini.