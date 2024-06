Ufficiale Hierro raggiunge Cristiano Ronaldo: l'ex Real annunciato come nuovo ds dell'Al Nassr

Dopo Cristiano Ronaldo, un'altra leggenda del Real Madrid decide di passare al calcio saudita firmando per l'Al Nassr. Si tratta di Fernando Hierro, annunciato in giornata come nuovo direttore sportivo. L'ex difensore, che vanta 602 presenze e 128 gol con i Blancos, dopo la carriera agonista ha ricoperto il ruolo di dirigente con varie mansioni e anche quello di allenatore. Per un breve periodo è stato anche ct della Spagna, guidando la Nazionale iberica ai Mondiali del 2018 e venendo eliminato agli ottavi di finale dai padroni di casa della Russia.

Eccome il club saudita, con un post attraverso i propri canali social, ha annunciato l'arrivo dell'ex bandiera madridista: "Siamo entusiasti di annunciare l'icona spagnola Fernando Hierro, come nuovo direttore sportivo dell'Al Nassr! Benvenuto Fernando".