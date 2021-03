Honda riparte dall'Azerbaigian: visite superate col Neftchi Baku. Nel pomeriggio la firma

Mattinata di visite mediche per Keisuke Honda. Il centrocampista giapponese riparte dall'Azerbaigian, e in particolar modo dal Neftchi Baku, club con cui questa mattina ha svolto le visite mediche. Fissata per oggi pomeriggio la firma sul contratto dell'ex Milan fino al termine della stagione. Honda è reduce da una breve avventura in Brasile con la maglia del Botafogo.