Ufficiale Hugo Rincon rinforza il Girona: l'Athletic Club presta il terzino fino a fine stagione

Il Girona ha ufficializzato l’arrivo di Hugo Rincon in prestito dall’Athletic Club per l’intera stagione 2025-2026. Il terzino destro, classe 2003, si unirà alla rosa allenata da Míchel, mettendo a disposizione la sua intensità, la capacità di corsa e la vocazione offensiva.

Rincon si è formato nel settore giovanile dell’Osasuna prima di trasferirsi, nel 2018, nelle giovanili dell’Athletic Club. Il suo debutto nel calcio senior è arrivato nella stagione 2021-2022 con il Baskonia, seconda squadra affiliata al club basco. In quella stessa annata ha cominciato ad alternarsi con il Bilbao Athletic, dove si è progressivamente imposto come titolare, contribuendo alla promozione in Primera RFEF. Nell’estate del 2024 ha svolto la preparazione estiva con la prima squadra dell’Athletic, per poi fare il salto nel calcio professionistico con un prestito al Mirandés, in Segunda División. Con il club di Miranda de Ebro, sotto la guida di Alessio Lisci, ha collezionato ben 44 presenze stagionali, comprese 4 partite nei playoff promozione, realizzando anche 3 reti.