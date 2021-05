I 100 giorni di Mago Tuchel: imbattuto e vincente contro tutti i migliori allenatori d'Europa

Thomas Tuchel ha conquistato il Chelsea in poco tempo, riuscendo nell'impresa di far dimenticare ai tifosi una leggenda come Frank Lampard, il cui esonero aveva sorpreso e scosso l'ambiente dei Blues. Il tecnico tedesco, però, si è fatto apprezzare a suon di risultati straordinari, superando uno dopo l'altro tutti gli ostacoli che si sono presentati sulla sua strada e tanti illustri colleghi. I londinesi, con l'ex allenatore del PSG alla guida, in poco più di 100 giorni hanno sconfitto il Liverpool di Klopp (1-0 ad Anfield), il Tottenham di Mourinho (0-1 al Tottenham Hotspur Stadium), l'Everton di Carlo Ancelotti (2-0 in casa), l'Atletico di Simeone (1-0 al Wanda Metropolitano, 2-1 a Stamford Bridge), il Real di Zidane (2-0 a Londra) e il City di Guardiola (2-1 oggi all'Etihad, 1-0 a Wembley in FA Cup). Tuchel è imbattuto contro le big europee ed inglesi: le uniche sconfite le ha subite contro il Porto e il WBA.