Daily Mail: "Manchester City, la Premier League indaga ancora per la violazione del FPF"

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, srebbero ancora in corso le indagini da parte della Premier League sul Manchester City, in merito alla violazione delle regole del Fair Play Finanziario. Ricordiamo che nel febbraio dello scorso anno la UEFA aveva imposto al club un divieto di due anni dalla Champions League più una multa di 30 milioni di euro. Pena revocata in appello l'estate scorsa dal TAS di Losanna, così come la multa, scesa a 10 milioni di euro per non aver collaborato alle indagini UEFA. Una storia che sembrava alle spalle e che invece non è ancora risolta del tutto. La Premier League ha fatto sapere che non vi saranno ulteriori commenti fino a che la questione non sarà chiusa. Non è ancora noto quali siano le accuse specifiche in sospeso. L'indagine, ricordiamo, è partita nel 2019 a seguito delle pubblicazioni della rivista tedesca Der Spiegel che aveva diffuso dei documenti che provavano una serie di irregolarità. La società da parte sua si è difesa dichiarando che tali documenti erano "fuori contesto" e presumibilmente "rubati" allo scopo di danneggiare la reputazione della società.