Il punto sulla Bundesliga - Bayern Monaco ipoteca il titolo

Il Bayern Monaco piazza la zampata, forse decisiva, per la conquista del titolo. I campioni di Germania e d'Europa battono con la rete di Goretzka il Lipsia e scappano a +7 ipotecando la conquista della Bundesliga 2021. Manca Lewandowski, ma per la squadra di Flick poco cambia. Male, invece, il Borussia Dortmund che perde in casa per 1-2 contro l'Eintracht Francoforte. Bene André Silva: l'ex Milan continua a segnare e nel finale piazza il colpo che vale i tre punti. Bene il Bayer Leverkusen che supera 2-1 lo Schalke 04 ormai condannato alla retrocessione in seconda divisione. Il Borussia M'Gladbach, invece, batte 2-1 in rimonta il Friburgo, identico punteggio per l'Augsburg contro l'Hoffenheim che lo sorpassa in classifica. Successo di misura anche per il Wolfsburg: basta Brekalo ai biancoverdi per consolidare il terzo posto in classifica. Pari tra Mainz e Arminia Bielefeld.

Risultati

Augsburg-Hoffenheim 2-1 (8' Vargas, 23' Hahn, 86' Skov)

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte 1-2 (11' aut. Schulz, 45' Hummels, 87' André Silva)

Bayer Leverkusen-Schalke 04 2-1 (26' Alario, 72' Schick, 81' Huntelaar)

Mainz-Arminia Bielefeld 1-1 (56' rig. Brosinski, 76' Voglsammer)

Wolfsburg-Colonia 1-0 (69' Brekalo)

Stoccarda-Werder Brema 1-0 (81’ aut. Augustinsson)

Union Berlino-Hertha Berlino 1-1 (9’ Andrich, 35’ rig. Lukebakio)

Lipsia-Bayern Monaco 0-1 (38' Goretzka)

Classifica

Bayern Monaco 64

Lipsia 57

Wolfsburg 54

Eintracht Francoforte 50

Borussia Dortmund 43

Bayer Leverkusen 43

Borussia Mönchengladbach 39

Stoccarda 39

Union Berlino 39

Friburgo 37

Augsburg 32

Hoffenheim 30

Werder Brema 30

Mainz 25

Hertha Berlino 25

Colonia 23

Arminia Bielefeld 23

Schalke 04 10

*una partita in meno