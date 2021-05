Il punto sulla Liga – Tutto invariato in vetta, colpo per l'Europa League da parte del Betis

Risultati e classifica della Liga, dopo la conclusione della 35^ giornata.

La 35^ giornata della Liga poteva regalare qualche scossone importante soprattutto in vetta, visto che le prime quattro della classe si incrociavano in due scontri che potevano stravolgere la lotta peri il titolo. Il più atteso era senza dubbio quello tra Barcellona e Atletico Madrid, con il Colchoneros trascinati dalle scorribande offensive di Carrasco e dalle parate di Oblak e capaci di chiudere il match sullo 0-0. Un pareggio che poteva consentire l’aggancio ai cugini da parte del Real Madrid, bloccato invece sul 2-2 dal Siviglia. Queste quattro squadre rimangono quindi racchiuse in sei punti, dando vita ad una delle dizioni del campionato spagnolo più avvincenti degli ultimi anni.

Se in zona Champions non si muove nulla, accade qualcosa di importante nella corsa all’Europa League. La Real Sociedad conserva il suo quinto posto con il 2-0 all’Elche, mentre per quanto riguarda la sesta posizione avviene il sorpasso da parte del Betis (grazie al 2-1 sul Granada) ai danni del Villareal, battuto per 2-4 in casa dal Celta Vigo. Proprio Los Celestes guidano il gruppetto di squadre a ridosso della zona europea, davanti all’Athletic Bilbao (2-2 contro l’Osasuna), al Granada e al Cadice (capace di battere per 2-1 l’Huesca).

Nella parte bassa della classifica è molto importante il 3-0 con cui il Valencia ha liquidato il Valladolid. Agganciato a quota 39 punti il Levante, fermato sul 2-2 dall’Alaves. Del passo falso del Valladolid non approfittano Huesca ed Elche, mentre torna a nutrire speranze di salvezza l’Eibar dopo aver vinto per 0-1 sul campo del Getafe.

RISULTATI 35^ GIORNATA

Real Sociedad-Elche 2-0

Alaves-Levante 2-2

Barcellona-Atletico Madrid 0-0

Cadice-Huesca 2-1

Athletic Bilbao-Osasuna 2-2

Getafe-Eibar 0-1

Valencia-Valladolid 3-0

Villareal-Celta Vigo 2-4

Real Madrid-Siviglia 2-2

Betis-Granada 2-1

CLASSIFICA

Atletico Madrid 77

Real Madrid 75

Barcellona 75

Siviglia 71

Real Sociedad 56

Betis 54

Villareal 52

Celta Vigo 47

Athletic Bilbao 46

Granada 45

Cadice 43

Osasuna 41

Valencia 39

Levante 39

Getafe 34

Alaves 32

Valladolid 31

Huesca 30

Elche 30

Eibar 29