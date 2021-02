Il punto sulla Premier - Guardiola e il City vincono ancora, nuova sconfitta per il Liverpool

La Premier League ormai ha un solo padrone ed è il Manchester City di Pep Guardiola. I Citizen volano a suon di vittorie e ottime prestazioni. Stavolta a farne le spese è stato l'Arsenal, dominato per 90' e sconfitto 1-0 grazie al gol in avvio di Sterling. L'unica squadra che tiene il passo, si far per dire, è il Leicester. 10 punti di ritardo dalla capolista ma una stagione comunque importante. Nell'ultimo turno vittoria per 2-1 sul campo dell'Aston Villa e secondo posto in coabitazione con il Manchester United. I Red Devils superano agevolmente il Newcastle per 3-1 e inseguono i cugini in una rimonta molto difficile ma non impossibile. Il Liverpool di Klopp perde il derby con l'Everton per 2-0 e continua il suo momento di crisi. Pareggio 1-1 del Chelsea contro il Southampton. Perde anche il Tottenham di Mourinho per 2-0 contro il West Ham. Hammers che con questi 3 punti raggiungono il quarto posto solitario.

La classifica dopo il 25° turno

Manchester City 59 punti, Leicester e Manchester United 49, West Ham 45, Chelsea 43, Liverpool ed Everton 40, Aston Villa e Tottenham 36, Arsenal 34, Wolverhampton 33, Leeds e Crystal Palace 32, Southampton 30, Burnley 28, Brigthon 26, Newcastle 25, Fulham 22, West Bromwich 14, Sheffield United 11.

Le partite del 26° turno

Manchester City-West Ham

West Bromwich-Brighton

Leeds United-Aston Villa

Newcastle-Wolverhampton

Crystal Palace-Fulham

Leicester City-Arsenal

Tottenham-Burnley

Chelsea-Manchester United

Sheffield United-Liverpool

Everton-Southampton