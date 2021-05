L'Equipe: "Allez les bleus: stasera la finale di Champions tra City e Chelsea"

L'Equipe, attraverso la frase simbolo per caricare la Nazionale francese, gioca con il colore delle maglie delle squadre che si sfideranno stasera per la finale di Champions League: una gara tutta all'inglese tra Chelsea e Manchester City. Come arrivano le due squadre a questa finale? La squadra di Pep Guardiola si presenta per la prima volta nella finale del torneo e ci arriva come favorita mentre i Blues sono la sorpresa di questa edizione della Champions. Anche per la finale delle finali, Pep Guardiola dovrebbe giocarsela senza centravanti. Più lineare invece la formazione di Thomas Tuchel che, curiosità, ha iniziato la Champions League sulla panchina del PSG e la conclude su quella del Chelsea dopo aver eliminato la sua ex squadra in semifinale.