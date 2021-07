L'Equipe celebra Inghilterra e Danimarca in taglio alto: "Danesi geniali, inglesi reali"

Il sabato di Euro 2020 ha sancito le ultime due semifinaliste: Danimarca e Inghilterra andranno a Wembley a giocarsi la Final Four dopo aver battuto rispettivamente Repubblica Ceca e Ucraina. L'Equipe celebra le due nazionali vincenti con un titolo in prima pagina: "I danesi geniali, gli inglesi reali", si legge in taglio alto.