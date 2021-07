Le Parisien - PSG, Sergio Ramos spacca già lo spogliatoio? I dubbi sull'arrivo del difensore

Sergio Ramos spacca già lo spogliatoio. La notizia dell'imminente acquisto del difensore spagnolo dal Paris Saint-Germain non sarebbe stata accolta nel migliore dei modi all’interno dello spogliatoio rossoblu. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Le Parisien, alcuni giocatori - fra cui si legge il nome di Kimpembe che vedrebbe la sua posizione in bilico - non avrebbero preso bene l’arrivo dell’ex Real Madrid. Del resto il club della capitale ha fatto partire l’anno scorso Thiago Silva che ha la stessa età di Ramos.