Magic moment per Bale, il Tottenham travolge il Burnley: 4-0 per gli Spurs a Londra

Non c'è storia tra Tottenham e Burnley: vittoria più che agevole per gli uomini di José Mourinho, che travolgono gli avversari con un perentorio quattro a zero. Da segnalare l'ottima prestazione di Gareth Bale, autore di una doppietta: il gallese è stato coinvolto in sette gol nelle sue ultime quattro apparizioni con la maglia degli Spurs. Di Kane e Lucas Moura le marcature che hanno arrotondato il risultato in favore dei londinesi, che con questo successo salgono all'ottavo posto in classifica.