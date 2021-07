I quattro nuovi acquisti in attesa: il Barça deve abbassare il monte ingaggi, contratti in sospeso

La lega calcio spagnola non ha ancora convalidato i contratti depositati dal Barcellona per i quattro acquisti effettuati finora. Come riporta RAC1, Memphis Depay, Sergio Agüero, Eric Garcia ed Emerson non possono ancora ritenersi a tutti gli effetti giocatori del Barça, perché il club deve ridurre drasticamente il monte stipendi (da 347 milioni di euro a 160 milioni di euro) prima di depositare nuovi contratt, secondo le linee guida fornite dalla stessa Lega e dalla Federcalcio.